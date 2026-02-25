第１０回は、２大会連続出場となるＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）。前回は大谷（ドジャース）とのグラウンド内外での軽妙なコミュニケーションや試合前の「声出し」などでムードメーカー的な役割を果たしたが、プレーヤーとしては不完全燃焼に終わった。その後の３年間で大きく成長したハマの主砲が、今回は中軸として侍ジャパンを連覇に導く。（取材・構成＝星野和明）井端ジャパンを最も知っている男だ。井端監督が指揮官