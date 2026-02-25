◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞優先出走権）桜花賞トライアルの第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神＝３着までに優先出走権）に、四位洋文調教師（５３）＝栗東＝が、前走・河津桜賞を快勝したソルパッサーレを送り込む。半姉は２４年２着のセキトバイースト。騎手時代はＪＲＡ・Ｇ１・１５勝も、桜花賞は２着４回とあと一歩届かなかったタイトルだ。