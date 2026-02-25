ミラノ・コルティナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席。フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得した坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、最後の五輪となった１７日間の戦いを「ジェットコースターのよう」と、笑顔と独特な表現で振り返った。喜怒哀楽が、存分につまったミラノの１７日間だった。坂本にとって最後の五輪。過去の２大