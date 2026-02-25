ワールドシリーズの”大谷斬り”で、一躍脚光を浴びたブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手（２２）が２４日（日本時間２５日）、フロリダ州ダンイーデンで３度目のブルペン投球練習を行った。昨年は、傘下のシングルＡから超スピード出世。９月にメジャー昇格し、ポストシーズン３戦３勝の衝撃パフォーマンスで、今年は先発ローテの一角を任されている。「去年のキャンプは向こう側（隣接のマイナー施設）にいた。メジャ