国連総会は、ロシアによるウクライナ侵攻から4年となるのにあわせて、双方に停戦を求める決議案を採択しました。国連総会は24日、ロシアによるウクライナ侵攻から4年となるのにあわせ緊急特別会合を開き、双方に停戦などを求める決議案を採択しました。決議案はウクライナが提出したもので、即時かつ無条件の停戦を求めるほか「ロシアによる民間人やインフラへの攻撃に重大な懸念を示す」とするなど、ロシアへの批判を抑えた内容で