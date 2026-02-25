ウクライナ軍がロシア国内および占領地域の上下水・電力インフラを狙った攻撃を強化し、ロシア社会の都市機能が深刻な混乱に陥っている。とくに下水処理施設や給水ポンプ場の破壊により、トイレの使用不能や汚水の逆流が相次ぎ、住民生活は「汚物地獄」とも言える状況に追い込まれている。2026年2月、ロシア西部ベルゴロド州では、ウクライナ軍のドローン攻撃により電力網が破壊され、主要な給水・下水ポンプ場が緊急停止。州政府