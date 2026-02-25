今日25日(水)の関東地方は夜にかけて広い範囲で本降りの雨となるでしょう。神奈川県や千葉県など沿岸部を中心に雨の降り方が強まる時間があり、激しい雨や雷雨となる所もありそうです。雨で昼間も気温はあまり上がらず、冬の寒さが戻るでしょう。広く本降りの雨沿岸部を中心に雨や風が強まることも今日25日(水)、関東地方は久しぶりに広い範囲で本降りの雨となりそうです。午前5時半現在は千葉県と神奈川県、東京都の一部に雨雲