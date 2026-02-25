インフルエンザに罹患（りかん）した影響で、別メニューで調整していた広島・秋山翔吾外野手（37）が沖縄2次キャンプ最終クール5日目の24日、シート打撃で3安打を放ち、全快をアピールした。ドラフト1位・平川（仙台大）らが好調で、外野のレギュラー争いが激化する中、きょう25日の沖縄キャンプ打ち上げを前に、守備、走塁も含めて実戦復帰へ手応えを得た。新井監督は、28日からの楽天とのオープン戦2連戦（倉敷）から出場させ