¹­Åç¤Îµ×ÊÝ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£15Æüµð¿ÍÀï¤ÇÆ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¡Öº¸¸åÆ¬ÉôÂÇËÐ¤ÈÇ¾¿¶¤È¤¦¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤ÏNPB¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë±è¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤È²°³°¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Æ°¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤­¤ç¤¦25Æü¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢20Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ÆÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°Ãæ¤Î¶ÌÂ¼¤â¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¤·¤¿¡£