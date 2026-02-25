オリックス・寺西が“5種のフォーク”を操り、開幕先発ローテーション入りを狙う。昨季終了後、フォークの強化に着手。自らが操るスライダー方向に落ちる球に加え、昨秋キャンプで平野兼任コーチからシュート気味に落ちるフォークを伝授されると、今春キャンプでも宮城や富山から握りを教わり、5種類にまで増えた。「シーズン中もたぶん（握りは）日替わりで投げる。5つぐらい握りがあるので、いいやつを使おうと」昨季は登