中日・井上監督が、開幕投手は3月1日に公表すると明言した。「それなりに考えています。3月1日に、月が変わったころに、言いたいと思います」沖縄・北谷での春季キャンプを打ち上げた井上監督は、3月27日の広島との開幕戦（マツダ）を見据え表情を引き締めた。大役の本命だった高橋宏が、侍ジャパンの一員でWBCに参戦。高橋宏に次ぐ有力候補だった金丸も、侍メンバーのパドレス・松井が負傷のため出場辞退した場合の代替選手