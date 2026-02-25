静岡県中部に住む10代の少女を誘拐した疑いで、大阪市の20代の男が現行犯逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪市旭区に住む無職の男（20）です。 警察によりますと、男は2月中旬から24日までの間、静岡県中部に住む10代の少女が未成年であることを知りながら、静岡市内などで誘拐した疑いが持たれています。 男は少女とSNSを通じて知り合い、大阪まで少女を誘い出した後、車に乗せて各地を転々とし