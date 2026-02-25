¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥­¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¡á2016Ç¯3·î¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥­¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¡ÊÊÆÇÐÍ¥¡ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È23Æü¡¢À¾Éô¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»àµî¡¢71ºÐ¡£54Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¸¤Þ¤ì¡£72Ç¯¤ËÀ¾Éô·à¡Ö11¿Í¤Î¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡Ö¥Ê¡¼¥º¤ÎÉü½²¡×¡Ê84Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¡£00Ç¯Âå¤Î¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥¸¡¼¡õLizzie¡×¤Ç¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥À¥Õ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Ë