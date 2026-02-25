過去のいじめによるトラウマから整形を繰り返し、「整形依存」に悩んできた女性が、勇気を持って挑んだ告白の場で放った輝きに、スタジオメンバーから称賛の嵐が巻き起こった。【映像】「女優さんみたい」整形し美しくなった現在の姿ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（