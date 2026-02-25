ヤクルト3年目の右腕・松本健が約50球のブルペン投球。侍ジャパンのサポートメンバーとして参加する27、28日の中日との壮行試合（バンテリンドーム）へ「合わせるというか、しっかり投げられる準備はしています」と話した。日本代表のユニホームはアマ時代を含めて初めて。楽しみにしているのは名古屋合流予定のドジャース・大谷との対面で「見たこともないので、ある意味本当に存在してるのかな、みたいな」と笑わせた。侍