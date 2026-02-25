旭川市できのう、年齢不明の女性の遺体が発見されました。警察は、事件と事故の両面で捜査しています。遺体が見つかったのは、旭川市内の忠別川にかかる「新神楽橋」から南側にある中州です。今月22日、近くを通った男性が中州に人の足のようなものがあるのに気づきました。その話を聞いた職場の男性がきのう午後3時50分すぎに警察に通報したということです。警察によりますと、遺体は女性で仰向けの状態で発見され、衣服を一部着