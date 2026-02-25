巨人・泉口が“師匠”の一発に刺激を受けた。1年目のオフから自主トレを行うブルージェイズ・岡本がオープン戦1号。「和真さんがホームランを打たれましたし、凄く気分がいい日です」と喜んだ。休日返上で球場を訪れ約1時間半、打撃練習などに励んだ。2年目の昨季は打率・301をマークし、ベストナインとゴールデングラブ賞を獲得。それでも現状はレギュラー白紙。「まだレギュラーでも何でもない。まずは試合に出られるよ