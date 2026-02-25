愛知県のホテルでコカインを所持したとして23日に現行犯逮捕された会社役員で人気グループ「XG」のプロデューサー、SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が24日、麻薬取締法違反の疑いで送検された。XGは同日、SNSに文書を投稿し「XGの関与は一切ございません」と声明を発表。「私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい」と謝罪。「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」と心境