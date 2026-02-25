DeNA¤ÎÁêÀî´ÆÆÄ¤¬3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¿·¿ÍÁª¼ê¤ò¡È¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¡É¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á°Æü¥­¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²­Æì¤«¤éµ¢µþ¡£¼ÂÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¾®ÅÄ¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤ä5°Ì¤ÎÀ®À¥¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤é¤Ïº£¸å¤â2·³¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ê1·³¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ë¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤«¡¢Â¼ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤ä¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£