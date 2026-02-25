木南晴夏が主演を務め、高杉真宙が共演する木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』が、フジテレビ系にて4月より毎週木曜22時に放送されることが決まった。木南は木曜劇場初主演。【写真】木南晴夏「ナインボーダー越えました」40歳の誕生日にTDRを満喫本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ