試した。新鮮な握りに胸を高鳴らせ、巨人・大勢投手（２６）は右腕を振った。侍宮崎合宿最終日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。サポート侍・石垣雅への初球だ。小さく曲がり、ストライクになった。ダルビッシュ直伝のカットボールだ。直球とフォーク主体の剛腕にとって、新たな可能性を感じさせる１球になった。「まだまだ。すごいところに投げてしまったらどうしようと思ったんですけど、ストライクが取れたので良