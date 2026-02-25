今日25日(水)は広い範囲で雨が降るでしょう。九州から関東では気圧低下の影響度が「中」の所が多く、広島や高知では「大」となっています。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。広く本降りの雨頭痛やめまいに気をつけて今日25日(水)は低気圧や前線の影響で、九州から関東で気圧が低下します。広い範囲で本降りの雨となり、沿岸部では激しい雨や雷雨となる所もあるでしょ