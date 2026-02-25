なにわ男子・道枝駿佑（２３）が２４日、都内で行われた映画「君が最後に遺した歌」（３月２０日公開）の完成披露試写会に登壇した。道枝にとっては初の映画単独主演作だが、ヒロイン役の生見愛瑠（２３）から「道枝さんは単独主演だと知らずにクランクインしていた。『主演なんですか？』と撮影終盤の方に言っていた」と天然な一面を暴露され、焦る表情を見せた。今作のクランクイン前には、４年前のＷ主演映画「今夜、世界