「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）ＷＢＣ日本代表の佐藤輝明内野手（２６）は２４日、宮崎で合宿を打ち上げ、“ホームランウイング１号”に意欲を示した。今季からバンテリンドームにテラス型観客席が新設。この日、お披露目会が開かれた。２７、２８日の中日と侍ジャパンの壮行試合が改修後最初の試合となり、「楽しみですけど、しっかりいい働きができたらいいと思う。頑張ります」と意気込んだ。大一番へ、仕上がり