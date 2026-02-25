ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×¤Î²ÄÇ½À­¤òÇÓ½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤ÆÃÄê¼ºí©¼Ô¡¦Âçß·¹§»Ê¤µ¤ó¤¬¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2·î24Æü¤Ç52Ç¯¤Ç¤¹¡£2·î¡¢90ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿·»¡¦¾¼°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤ÈºÆ²ñ¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¹§»Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÅÚ»º¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¢¤Þ¤À¸µµ¤¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×º£¤Ç¤â·»¡¦¾¼°ì¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢¸©¤Î¿¦°÷¤À¤Ã¤¿Âçß·¹§»Ê¤µ¤ó¤¬ÉëÇ¤Àè¤Îº´ÅÏ»Ô¤«¤éµ¢¾Ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢±ù¤Ã»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë