2·î¿·³ã¸©µÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¡¢Áí³ÛÌó1Ãû1700²¯±ß¤Î¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ïº£Ç¯5·î¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 24Æü³«²ñ¤·¤¿2·î¸©µÄ²ñ¡£¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û¡ÖÂ­¸µ¤ÎÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¯¤¤¿·³ã¤Ë¸þ¤±¤¿À®Ä¹´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»Ô¾ì´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¸©Æâ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏËÁÆ¬Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñ¤Î2ËÜ¤ÎÃì¤ò¼´¤ËÊÔÀ®¤·¤¿Áí³ÛÌó1Ãû1