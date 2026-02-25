´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤òÊâ¤¯¿Æ»ÒÏ¢¤ì¡á2025Ç¯2·î¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿Ä£¤Ï25Æü¡¢½÷À­1¿Í¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿äÄê¿Í¿ô¤ò¼¨¤¹¡Ö¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡×¤Î2025Ç¯¤Î¿ôÃÍ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢0.80¤ò²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£24Ç¯¤Ï0.75¤Ç¡¢²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿23Ç¯¤Î0.72¤«¤éÈùÁý¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÄã¤Î¿å½à¤À¡£¿Í¸ý¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï2.07¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï1983Ç¯¤Ë¤³¤ì¤ò²¼²ó¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ1¤ò