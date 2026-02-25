»³Á±¤Î¸½ºß¤ÎËÜ¼Ò¡áÂçºå»ÔÆâ¹©ºîµ¡³£¤ä½»ÂðÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¾¦¼ÒÂç¼ê¡£ÁÏ¶È¼Ô»³ËÜÌÔÉ×¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤ËÂçºå¤ÇÃ»´ü´Ö±Ä¤ó¤À¡ÖÂçºå¹©¶ñÀ½ºî½ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡áÁý°æ°ÉºÚµ­¼Ô¡Ë1947Ç¯¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ú¥ó¥Á¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¹©¶ñ¤ò°·¤¦»³Á±¹©¶ñÀ½ÈÎ¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¹©ºîµ¡³£¤äµ¡³£¹©¶ñ¤Î¤Û¤«¡¢Î®¤·Âæ¤ä¥È¥¤¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿½»Âðµ¡´ï¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¶ÈÀÓ¤ò³ÈÂç¡£1971Ç¯¡¢¸½¼ÒÌ¾¤Ë¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É³¤³°»öÌ³½ê¤âÀß¤±¡¢Çä¾å¹â¤Ï1Àé