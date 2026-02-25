ËÌ³¤Æ»¡¦·ª»³·Ù»¡½ð¤Ï2026Ç¯2·î24Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤à¼«¾ÎÁÒ¸Ëºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡¢¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÆîËÚÄ®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¥ì¥¸¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¡¢²ñ·×Ãæ¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¤ª¤í¤·¡¢½÷À­½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Å¹Â¦¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯12·î4Æü¤ËÆ±¤¸Å¹¤ÇÃË¤¬Æ±ÍÍ¤Ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢12·î11Æü¤ËÅ¹¤Î½¾