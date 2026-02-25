¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¤¬¡¢Âç²ñÁ°¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Î°ìËë¤âÏÃÂê¤Ë¡£½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤±Î¢ÀÚ¤ëÌÚ¸¶Áª¼ê¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤°¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¤½¤Î·èµ¯½¸²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ­Ç°»£±Æ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î