±ÊºîÇîÈþ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï4·î´ü²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¸å10¡§00¡Ë¡£»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿50ºÐ¤Î½÷À­¤¬¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤ÇÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¹Ö»ÕÌò¤È¤·¤Æ¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£2008Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿Í¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ð¤¦¤Ê¡Ù°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Î½Ö´Ö¡ª¡×±ÊºîÇîÈþ¡õ¡È¸åÇÚ¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡ÉRIP SLYME¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ±ºî¤Ï¡¢É×¤òÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢