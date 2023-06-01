¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¡ÖPAIN IS BEAUTY¡×¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô121Ëü1131²ó¤òµ­Ï¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯75Ëü8956²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»8ºîÌÜ¡Ú¢¨¡Û¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖPAIN IS BEAUTY¡×MVËÜºî¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤­¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¡£HANA¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No