»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¤Î¿·¶Ê¡Ö·àÌôÃæÆÇ¡×¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î3·î2ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç5°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤Ç¤Î9°Ì¡Ê2025Ç¯9·î22ÆüÉÕ¡Ë¤«¤é¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±¥é¥ó¥­¥ó¥°¼«¿È½é¤ÎTOP5Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·àÌôÃæÆÇ¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡áLOVE½µ´ÖºÆÀ¸¿ô723.4Ëü²ó¡Ê7,233,939²ó¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤Î517.9Ëü²ó¡Ê5,178,966²ó¡¢202