JUDY AND MARY¤Î¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡×¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô51Ëü328²ó¤òµ­Ï¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯42Ëü8550²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYUKI¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥ÈËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¡Ê1996Ç¯1·îÊüÁ÷¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ1996Ç¯2·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¡£1996Ç¯3·î4ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ