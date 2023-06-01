ÃæÅç·ò¿Í¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIDOL1ST¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¤¬¡¢25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡ÖXTC¡×¡ÖGods¡ÇPlay feat.Naomi Watanabe¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª½é½µDL¿ô¤Ï0.5ËüDL¡Ê5,233DL¡Ë¤Ç¡¢¡ØN / bias¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î6ÆüÉÕ¡§2098DL¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµ­Ï¿¡£¡ØN / bias¡ÊSpecial Edition¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤­¡¢¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì¤ò