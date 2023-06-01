Travis Japan¤Î¿·¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤¬¡¢25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é½µDL¿ô2.7ËüDL¡Ê27,475DL¡Ë¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯11·î10ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖDisco Baby¡×¤ËÂ³¤­¡¢¼«¿ÈÄÌ»»10ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛTravis Japan¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×MVËÜºî¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê¤·¤á¤«¤±¡¦¤ê¤å¤¦¤ä¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü