Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤ÏÆüËÜ¤Î20¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¢½Ðµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë»ØÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò°ìÃÊ¤È¶¯²½¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï24Æü¡¢¡Ö»°É©Â¤Á¥¡×¤ä¡ÖËÉ±ÒÂç³Ø¹»¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î20¤Î´ë¶È¤äµ¡´Ø¤òÍ¢½Ðµ¬À©¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é·³Ì±Î¾ÍÑ¤ÎÉÊÌÜ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³¤³°¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ãæ¹ñÀ½¤Î·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê