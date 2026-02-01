½÷Í¥¤Î±ÊºîÇîÈþ¡Ê55¡Ë¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë4·î´ü¤ÎTBS¡Ö»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·¡ª¡©¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ï2008Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¿Í¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ð¤¦¤Ê¡×°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡£¾¾»³¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¶¦±é¤«¤é18Ç¯¤¿¤Á¡¢´Ä¶­¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¤Þ¤¿±Êºî¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êË½¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Æ±ºî¤Ï¡¢É×¤È»àÊÌ¤·°ì¿ÍÂ©