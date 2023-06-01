Åê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éSNS¤Ç¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë½»¤à75ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¸½¶â¤ª¤è¤½5400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯12·î¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¤Ë½»¤à75ºÐ¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¹­¹ð¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤ÎSNS¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤äÅê»ñ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤ËÅê»ñ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ­¤Ï2¿Í¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¥µ¥¤¥È¤ËÅÐ