¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î23Æü～2026Ç¯3·î1Æü³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥¦ー¥´ ¥æ¥ó¥Ùー¥ë] 2 - 0 [¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤¬¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¦ー¥´ ¥æ¥ó¥Ùー¥ë¤È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè1