¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î23Æü～2026Ç¯3·î1Æü³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥ë¥« ¥Ê¥ë¥Ç¥£] 1 - 2 [¥¤¥¸ ¥ì¥Ø¥Ä¥«] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥É¥Ð¥¤Duty Free¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤¬¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥ë¥« ¥Ê¥ë¥Ç¥£¤ÈÂè8¥·ー¥É¤Î¥¤¥¸ ¥ì¥Ø¥Ä¥«¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ë¥« ¥Ê¥ë¥Ç¥£¤¬6-4¤ÇÀè¼è