¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º3¡Ý£°¥á¥Ã¥Ä¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÂÔË¾¤Î1¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢2¥é¥ó¤òÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤ó¤À¡£¼ÂÀï2»î¹ç¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¡¢¸½ÃÏ2·î23Æü¤Î½é¥¢¡¼¥Á¤Ï1Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇÂ®¡£³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿µð¿Í¤Î4ÈÖ¤¬¡¢Áá¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Èôµ÷Î¥431