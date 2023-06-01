°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»ÔÆâ¤Î»öÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¤·Êª¿§¤·¤¿¤È¤·¤Æ32ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢º£·î13Æü¡¢ÅÄ¸¶»ÔÆâ¤Î»öÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¤·¼¼Æâ¤òÊª¿§¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢»ÔÆâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ »öÌ³½ê1³¬¤Î