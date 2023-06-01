¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Ç20Æü¡¢ÆüËÜ¿Í15¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏÅö¶É¤«¤éÂç»È´Û¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤Ï¹ñºÝÅª¤Êº¾µ½ÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¶É¤Ï4·î¤Þ¤Ç¤ÎËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Å¦È¯¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£