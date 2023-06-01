The Whoops¤¬2026Ç¯Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Î¡ÊB¡Ë¤Ë¤è¤ë½éÃ±ÆÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¶Ê¡£ÃæÀ­Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Æ±À­¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¥¢¥µ¥Î¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬µã¤¯µã¤¯¥¢¥µ¥Î¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥ä¥¿¡ÊVo, G¡Ë¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤­¤é¤ê¤È¸÷¤ë¡¢Ã¯¤«¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÆÏ¤±¤ëÆü¾ï²Î¡£2022Ç¯Ëö¤Ë¥¢¥µ¥Î¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊG¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨4¥Ô¡¼¥¹¥Ð