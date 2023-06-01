Ëº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯MAMORIO¥·¥êー¥º¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºâÉÛ¤ä¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥±ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤­¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¿¥°¡×¤Ã¤Ý¤¤·Á¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢¥«ー¥É·¿¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ ¤½¤ÎÊý¤¬¼ý¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥«ー¥É¤òÌÜ°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤ÈÂ¾¤Î¥«ー¥É¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Éû¼¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËºâÉÛ¤Ë