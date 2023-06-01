¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ220.47¥É¥ë¹â¤Î4Ëü9024.53¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£Á°Æü¤Ë800¥É¥ë°Ê¾åÃÍ¤ò²¼¤²¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢ÃÍ¤´¤í´¶¤¬½Ð¤¿ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£