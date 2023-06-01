µ¤¾ÝÄ£¤Ï2026Ç¯¤Î²Æ¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¹â¤á¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½ë¤µ¤Ø¤ÎÁá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿3·î¤«¤é5·î¤Þ¤Ç¤Î3¥«·îÍ½Êó¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤ÏËÌÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢²­Æì¡¦±âÈþ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£6·î¤«¤é8·î¤Î²Æ¤ÎÍ½Êó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¹â¤á¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ê¤É½ë¤µ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÁá¤á¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Çß±«¤Î»þ´ü¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤Û