¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ4°Ì¤ÎÉÚ¹âÆü¸þ»Ò¡ÊÂ¿ËàÂç¥¯¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£