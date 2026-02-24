【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円36銭円安ドル高の1ドル＝155円95銭〜156円05銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1770〜80ドル、183円67〜77銭。高市早苗首相が16日に日銀の植田和男総裁と会談した際、利上げに難色を示したとの一部報道を受け、日米金利差の縮小観測が後退。円売りドル買いが優勢となった。